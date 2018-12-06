الحضري: الشناوي وإكرامي أصدقائي ولكن ..

صرح عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي الحالي ومنتخب مصر السابق بأن محمد الشناوي وشريف إكرامي حارسا مرمى الأهلي أصدقائه ولكنه لو واجههم في الملعب (هيكسر عضمهم).





وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " حراسة المرمى مركز حساس ومن الصعب تغييره أثناء المباريات إلا للإصابة أو المشاركة في بعض البطولات".





وأضاف :"شريف إكرامي ومحمد الشناوي أصدقائي و(لو نزلت الملعب هكسر عضمهم)".





وعن اختياره لأفضل 3 حراس بمصر لو كان مدربا، اختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " لما اكون مدرب حراس مرمى سأختارهم".



