ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحضري: الشناوي وإكرامي أصدقائي ولكن ..

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:22 ص
الحضري: الشناوي وإكرامي أصدقائي ولكن ..
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
صرح عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي الحالي ومنتخب مصر السابق بأن محمد الشناوي وشريف إكرامي حارسا مرمى الأهلي أصدقائه ولكنه لو واجههم في الملعب (هيكسر عضمهم).

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " حراسة المرمى مركز حساس ومن الصعب تغييره أثناء المباريات إلا للإصابة أو المشاركة في بعض البطولات".

وأضاف :"شريف إكرامي ومحمد الشناوي أصدقائي و(لو نزلت الملعب هكسر عضمهم)".

وعن اختياره لأفضل 3 حراس بمصر لو كان مدربا، اختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " لما اكون مدرب حراس مرمى سأختارهم".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 3:40:02 AM