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سفير مصر السابق في الدوحة: عقدة "الحجم" تحكم تصرفات قطر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:09 ص
سفير مصر السابق في الدوحة: عقدة الحجم تحكم تصرفات قطر
السفير محمد منيسي
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نعيم يوسف
 
قال السفير محمد منيسي، سفير مصر في قطر سابقًا، إنه كان يجد صعوبة شديدة في تفسير القرارات التي تأخذها الحكومة القطرية، موضحا أن قطر يفسر تصرفاتها ليس سفير ولكن تحتاج لدكتور أحمد عكاشة.

وأضاف "منيسي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن جزء كبير من قراراتها تحكمه عقدة الحجم، وهي أنها كدولة قزمية تحاول عمل "فرقعة" في الكثير من الموضوعات.

وتابع سفير مصر في قطر سابقًا، أن الدوحة تنتج أقل من 1.5% من إنتاج العالم للبترول، وخروجها من منظمة الأوبك لن يكون له تأثير في أسعار النفط.
المزيد عن: قطر النفط السفير محمد منيسي البترول أوبك
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