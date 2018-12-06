سفير مصر السابق في الدوحة: عقدة "الحجم" تحكم تصرفات قطر



وأضاف "منيسي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن جزء كبير من قراراتها تحكمه عقدة الحجم، وهي أنها كدولة قزمية تحاول عمل "فرقعة" في الكثير من الموضوعات.



وتابع سفير مصر في قطر سابقًا، أن الدوحة تنتج أقل من 1.5% من إنتاج العالم للبترول، وخروجها من منظمة الأوبك لن يكون له تأثير في أسعار النفط.

قال السفير محمد منيسي، سفير مصر في قطر سابقًا، إنه كان يجد صعوبة شديدة في تفسير القرارات التي تأخذها الحكومة القطرية، موضحا أن قطر يفسر تصرفاتها ليس سفير ولكن تحتاج لدكتور أحمد عكاشة.