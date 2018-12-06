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عبد الحفيظ: الأهلي يمر بمرحلة صعبة وسلاحنا الإصرار والروح القتالية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:09 ص
عبد الحفيظ: الأهلي يمر بمرحلة صعبة وسلاحنا الإصرار والروح القتالية
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علاء خليف
 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية فوز الفريق على الجونة وحصد 3 نقاط ثمينة في مشوار الفريق بالدوري المصري.

وأضاف "عبد الحفيظ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الأهلي يمر بمرحلة صعبة وسلاحنا الوحيد الإصرار والعزيمة والإرادة والروح القتالية العالية للاعبين".

وواصل: " جمهور الأهلي يجب أن يعلم جيدًا أن الفريق لن يستعيد توازنه وقوته بين يوم وليلة ولكن ذلك يحتاج مننا شغل وجهد كبير".

وأردف: " لدينا ثقة في جميع اللاعبين، ونحرص على منح كل اللاعبين فرصة المشاركة مثل أحمد الشيخ وميدو جابر، وسوف يحصل مؤمن زكريا على الفرصة في الفترة القادمة".

وأتم: عودة المصابين واستعادة اللاعبين الحاليين مستواهم الحقيقي سوف يؤدي لإستعادة الأهلي قوته وسيساهم بالتأكيد في تجاوز الفريق لتللك المرحلة الصعبة والعودة للمنافسة على لقب الدوري من جديد".

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