عبد الحفيظ: الأهلي يمر بمرحلة صعبة وسلاحنا الإصرار والروح القتالية
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:09 صعلاء خليف
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية فوز الفريق على الجونة وحصد 3 نقاط ثمينة في مشوار الفريق بالدوري المصري.
وأضاف "عبد الحفيظ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الأهلي يمر بمرحلة صعبة وسلاحنا الوحيد الإصرار والعزيمة والإرادة والروح القتالية العالية للاعبين".
وواصل: " جمهور الأهلي يجب أن يعلم جيدًا أن الفريق لن يستعيد توازنه وقوته بين يوم وليلة ولكن ذلك يحتاج مننا شغل وجهد كبير".
وأردف: " لدينا ثقة في جميع اللاعبين، ونحرص على منح كل اللاعبين فرصة المشاركة مثل أحمد الشيخ وميدو جابر، وسوف يحصل مؤمن زكريا على الفرصة في الفترة القادمة".
وأتم: عودة المصابين واستعادة اللاعبين الحاليين مستواهم الحقيقي سوف يؤدي لإستعادة الأهلي قوته وسيساهم بالتأكيد في تجاوز الفريق لتللك المرحلة الصعبة والعودة للمنافسة على لقب الدوري من جديد".