انهيار جزئي بعقار في "محطة مصر" بالإسكندرية (صور)

شهد شارع إبن الخطاب بمنطقة "محطة مصر" وسط محافظة الإسكندرية، قبل قليل، إنهيار جزئي في عقار قديم خالي من السكان.



وقال شاهد عيان لـ"الفجر" إن الحادث تسبب في إصابة شخص كانوا يتواجد داخل محل "مقلة" بأسفل العقار، وتم استخراجه بمساعدة الأهالي ونقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



من جانبها قالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار هدم منذ 2012، وأصحاب المحلات رفضوا الإخلاء، وحُرر محضر إثبات حالة بالرفض.



وتشهد محافظة الإسكندرية، حالة من الطقس السئ والأمطار الغزيرة، في الوقت الذي رفعت فيه أجهزة المحافظة حالة الطوارئ، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر.