نشوب حريق في ورشة "نجارة" بالإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، من السيطرة على حريق في ورشة نجارة بمدينة سيتي لايت شرقي محافظة الإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران داخل ورشة نجارة بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة الحريق دون إصابات، وتبين بالفحص أن سبب الحريق ماس كهربائي.



تم تحرير المحضر اللأزم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.