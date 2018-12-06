ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نشوب حريق في ورشة "نجارة" بالإسكندرية (صور)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:07 ص
نشوب حريق في ورشة نجارة بالإسكندرية (صور)
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
تمكنت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، من السيطرة على حريق في ورشة نجارة بمدينة سيتي لايت شرقي محافظة الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران داخل ورشة نجارة بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة الحريق دون إصابات، وتبين بالفحص أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تم تحرير المحضر اللأزم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.
نشوب حريق في ورشة "نجارة" بالإسكندرية (صور)
نشوب حريق في ورشة "نجارة" بالإسكندرية (صور)
نشوب حريق في ورشة "نجارة" بالإسكندرية (صور)
المزيد عن: ورشة محافظات حوادث حريق الإسكندرية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 3:40:02 AM