الفجر للبث المباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر | اهداف المباريات يلا شوت
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:54 صمحمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي صفحة الفجر للبث المباشر حيث يمكن متابعة ومشاهدة مباريات اليوم بث مباشر عبر هذه الصفحة، وبعد انتهاء المباراة يمكن مشاهدة اهداف المباريات شاشة كاملة HD يوتيوب، ومن أجل مشاهدة المباراة اضغط علي المباراة من الجدول التالي، وللعودة مرة أخري اكتب في جوجل "الفجر للبث المباشر" واختار أول نتيجة.
مشاهدة مباريات اليوم الخميس 6-12-2018
أهم مباريات الأمس 05/12/2018
إنتهت المباراة
شاهد الأهداف
جيه.كيه.يو
شاهد الأهداف: 2
الهلال السوداني
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
الهلال السودانية
معلق المبارة :
لم يحدد بعد
البطولة :
دوري أبطال أفريقيا
إنتهت المباراة
إنتهت المباراة
الجونة
إنتهت المباراة1 : 2
الأهلي
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
أون سبورت
معلق المبارة :
لم يحدد بعد
البطولة :
الدوري المصري
إنتهت المباراة
شاهد الأهداف
سانت اندرا
شاهد الأهداف0 : 4
أتلتيكو مدريد
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 3
معلق المبارة :
عامر الخوذيري
البطولة :
كأس ملك إسبانيا
إنتهت المباراة
شاهد الأهداف
تشيلسي
شاهد الأهداف1 : 2
وولفرهامبتون
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 8
معلق المبارة :
محمد بركات
البطولة :
الدوري الانجليزي
إنتهت المباراة
شاهد الأهداف
بيرنلي
شاهد الأهداف1 : 3
ليفربول
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 1
معلق المبارة :
محمد الكواليني
البطولة :
الدوري الانجليزي
إنتهت المباراة
إنتهت المباراة
ساوثهامتون
إنتهت المباراة0 : 3
توتنهام
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 2
معلق المبارة :
لم يحدد بعد
البطولة :
الدوري الانجليزي
إنتهت المباراة
شاهد الأهداف
باريس سان جيرمان
شاهد الأهداف1 : 1
ستراسبورج
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 6
معلق المبارة :
علي محمد علي
البطولة :
الدوري الفرنسي
إنتهت المباراة
إنتهت المباراة
مانشستر يونايتد
إنتهت المباراة2 : 2
آرسنال
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 2
معلق المبارة :
حفيظ دراجي
البطولة :
الدوري الانجليزي
إنتهت المباراة
إنتهت المباراة
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
إنتهت المباراة1 : 4
برشلونة
إنتهت المباراة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 3
معلق المبارة :
يوسف سيف
البطولة :
كأس ملك إسبانيا
أهم مباريات اليوم 06/12/2018
شاهد المباراة
انتضر المبارة
أحد
انتضر المبارة17:45 KSA
الشباب السعودي
انتضر المبارة
القنوات الناقلة :
السعودية الرياضية 1
معلق المبارة :
لم يحدد بعد
البطولة :
الدوري السعودي
شاهد المباراة
انتضر المبارة
مليلية
انتضر المبارة18:15 KSA
ريال مدريد
انتضر المبارة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 3
معلق المبارة :
غير معروف
البطولة :
كأس ملك إسبانيا
شاهد المباراة
انتضر المبارة
الفيصلي السعودي
انتضر المبارة19:40 KSA
الاتحاد السعودي
انتضر المبارة
القنوات الناقلة :
السعودية الرياضية 1
معلق المبارة :
لم يحدد بعد
البطولة :
الدوري السعودي
شاهد المباراة
انتضر المبارة
المصري البورسعيدي
انتضر المبارة20:00 KSA
الزمالك
انتضر المبارة
القنوات الناقلة :
أون سبورت
معلق المبارة :
لم يحدد بعد
البطولة :
الدوري المصري
أهم مباريات الغد 07/12/2018
شاهد المباراة
انتضر المبارة
الإتحاد السكندري
انتضر المبارة20:00 KSA
سموحة
انتضر المبارة
القنوات الناقلة :
أون سبورت
معلق المبارة :
غير معروف
البطولة :
كأس مصر
شاهد المباراة
انتضر المبارة
انتر ميلان
انتضر المبارة22:30 KSA
يوفنتوس
انتضر المبارة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 4
معلق المبارة :
خليل البلوشي
البطولة :
الدوري الايطالي
شاهد المباراة
انتضر المبارة
موناكو
انتضر المبارة22:45 KSA
نيس
انتضر المبارة
القنوات الناقلة :
بي ان سبورت 6
معلق المبارة :
لم يحدد بعد
البطولة :
الدوري الفرنسي
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