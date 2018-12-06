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الفجر للبث المباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر | اهداف المباريات يلا شوت

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:54 ص
الفجر للبث المباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر | اهداف المباريات يلا شوت
الفجر للبث المباشر
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محمد الشيخ
 
يقدم موقع الفجر الرياضي صفحة الفجر للبث المباشر حيث يمكن متابعة ومشاهدة مباريات اليوم بث مباشر عبر هذه الصفحة، وبعد انتهاء المباراة يمكن مشاهدة اهداف المباريات شاشة كاملة HD يوتيوب، ومن أجل مشاهدة المباراة اضغط علي المباراة من الجدول التالي، وللعودة مرة أخري اكتب في جوجل "الفجر للبث المباشر" واختار أول نتيجة.

مشاهدة مباريات اليوم الخميس 6-12-2018

جدول المباريات

أهم مباريات الأمس 05/12/2018

إنتهت المباراة
  • شاهد الأهداف
    جيه.كيه.يو
    شاهد الأهداف
    : 2
    الهلال السوداني
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    الهلال السودانية

    معلق المبارة :

    لم يحدد بعد

    البطولة :

    دوري أبطال أفريقيا

    • إنتهت المباراة
  • إنتهت المباراة
    الجونة
    إنتهت المباراة
    1 : 2
    الأهلي
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    أون سبورت

    معلق المبارة :

    لم يحدد بعد

    البطولة :

    الدوري المصري

    • إنتهت المباراة
  • شاهد الأهداف
    سانت اندرا
    شاهد الأهداف
    0 : 4
    أتلتيكو مدريد
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    بي ان سبورت 3

    معلق المبارة :

    عامر الخوذيري

    البطولة :

    كأس ملك إسبانيا

    • إنتهت المباراة
  • شاهد الأهداف
    تشيلسي
    شاهد الأهداف
    1 : 2
    وولفرهامبتون
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    بي ان سبورت 8

    معلق المبارة :

    محمد بركات

    البطولة :

    الدوري الانجليزي

    • إنتهت المباراة
  • شاهد الأهداف
    بيرنلي
    شاهد الأهداف
    1 : 3
    ليفربول
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    بي ان سبورت 1

    معلق المبارة :

    محمد الكواليني

    البطولة :

    الدوري الانجليزي

    • إنتهت المباراة
  • إنتهت المباراة
    ساوثهامتون
    إنتهت المباراة
    0 : 3
    توتنهام
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    بي ان سبورت 2

    معلق المبارة :

    لم يحدد بعد

    البطولة :

    الدوري الانجليزي

    • إنتهت المباراة
  • شاهد الأهداف
    باريس سان جيرمان
    شاهد الأهداف
    1 : 1
    ستراسبورج
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    بي ان سبورت 6

    معلق المبارة :

    علي محمد علي

    البطولة :

    الدوري الفرنسي

    • إنتهت المباراة
  • إنتهت المباراة
    مانشستر يونايتد
    إنتهت المباراة
    2 : 2
    آرسنال
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    بي ان سبورت 2

    معلق المبارة :

    حفيظ دراجي

    البطولة :

    الدوري الانجليزي

    • إنتهت المباراة
  • إنتهت المباراة
    كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
    إنتهت المباراة
    1 : 4
    برشلونة
    إنتهت المباراة

    القنوات الناقلة :

    بي ان سبورت 3

    معلق المبارة :

    يوسف سيف

    البطولة :

    كأس ملك إسبانيا


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