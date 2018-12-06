عاجل.. البابا تواضروس يعلق على فستان رانيا يوسف
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:50 صالفجر الفني
علّق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على أزمة ظهور الفنانة رانيا يوسف بفستان وُصف بـ”الفاضح” خلال مهرجان القاهرة السينمائي.
وقال البابا تواضروس خلال مقابلة مع قناة “تن”: ليس من حق أحد الحديث عن طريقة ملابس الآخرين”.
واعتبر أن “الملابس حرية شخصية”.
المزيد عن: شقيق رانيا يوسف رانيا يوسف وطليقها رانيا يوسف وشقيقها رانيا يوسف وسما المصري رانيا يوسف والبابا تواضرس رانيا يوسف الفستان رانيا يوسف البابا تواضرس ازمة رانيا يوسف