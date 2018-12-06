عاجل.. البابا تواضروس يعلق على فستان رانيا يوسف

علّق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على أزمة ظهور الفنانة رانيا يوسف بفستان وُصف بـ”الفاضح” خلال مهرجان القاهرة السينمائي.





وقال البابا تواضروس خلال مقابلة مع قناة “تن”: ليس من حق أحد الحديث عن طريقة ملابس الآخرين”.





واعتبر أن “الملابس حرية شخصية”.



