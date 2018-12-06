عاجل.. "الحضري" يفجر مفاجأة حول تراجعه عن الاعتزال الدولي
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:49 صريهام عبدالمحسن
كشف عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي الحالي ومنتخب مصر السابق بأنه إذا طلب منه المنتخب العودة إليه سيلبي دعوته.
وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " اخترت الوقت المناسب للاعتزال الدولي ولم يجبرني أحد على الاعتزال".
وأضاف :"لو طلب مني المنتخب العودة إليه ساعود لأن المنتخب مثل تراب بلدي لن اتاخر عنه و(الجدع يوصل للرقم اللي وصلتله)".
وتابع :"استمراري في الملاعب حتى الآن كان دافعاً لبعض الحراس بأن يستمروا في الملاعب وكانوا سيعتزلون في سن ال 32".
واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " أشعر في بعض الأحيان بأني (جعان كورة) ومنتخب مصر واحشني ولكني اعتزلت دوليًا في الوقت المناسب".
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