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رشا سمير: مذكرات عادل حمودة مهمة لأنها حكاية وطن (فيديو)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:40 ص
رشا سمير: مذكرات عادل حمودة مهمة لأنها حكاية وطن (فيديو)
رشا سمير
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شيماء عطية - تصوير: علي فهيم
 
قالت الروائية الدكتورة رشا سمير إن الكاتب الصحفي عادل حمودة هو أستاذها الذي تشرف بالكتابة معه في جريدة (الفجر).

وأضافت "رشا" أنها كانت حلقة وصل بين "حمودة" و"أمير الناجي" صاحب دار أقلام عربية التي نشرت مذكرات "حمودة" تحت مسمى "كلمة السر - الحرية".

وأكدت "رشا" أن مذكرات "حمودة" مهمة جدًا، لأنها حكاية وطن، متوقعة أن يحقق الكتاب نجاحًا مدويًا، خصوصًا مع الأصداء الجيدة التي حققتها الحلقات الأسبوعية منه عبر صفحات الفجر.

واستطردت "رشا" أن "حمودة" لديه الكثير في جبعته ليقوله، ولذلك سيكون هناك جزئين آخرين للمذكرات.
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