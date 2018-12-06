عاجل.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري





أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري الممتاز الحالي سينتهي في شهر اغسطس المقبل.





وقال "حسين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الاتحاد الافريقي أعلن أن الموسم الحالي استثنائيًا بسبب المرحلة الانتقالية في البطولات الإفريقية".





وأضاف: " الأندية وافقت في بداية الموسم على خوض الدوري الممتاز في 13 شهرًا".





وواصل: " منتخب مصر سيخوض فترة اعداد لمدة اسبوعين قبل أمم إفريقيا 2019، وغير وارد خوض الأندية مبارياتها أثناء معسكرات المنتخب الوطني".





وأتم: " سنحاول بشتي الطرق إنهاء مسابقة الدوري الممتاز في اغسطس المقبل".



