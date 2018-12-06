عاجل.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:38 صعلاء خليف
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري الممتاز الحالي سينتهي في شهر اغسطس المقبل.
وقال "حسين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الاتحاد الافريقي أعلن أن الموسم الحالي استثنائيًا بسبب المرحلة الانتقالية في البطولات الإفريقية".
وأضاف: " الأندية وافقت في بداية الموسم على خوض الدوري الممتاز في 13 شهرًا".
وواصل: " منتخب مصر سيخوض فترة اعداد لمدة اسبوعين قبل أمم إفريقيا 2019، وغير وارد خوض الأندية مبارياتها أثناء معسكرات المنتخب الوطني".
وأتم: " سنحاول بشتي الطرق إنهاء مسابقة الدوري الممتاز في اغسطس المقبل".