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عاجل.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:38 ص
عاجل.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري
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علاء خليف
 

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري الممتاز الحالي سينتهي في شهر اغسطس المقبل.

وقال "حسين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الاتحاد الافريقي أعلن أن الموسم الحالي استثنائيًا بسبب المرحلة الانتقالية في البطولات الإفريقية".

وأضاف: " الأندية وافقت في بداية الموسم على خوض الدوري الممتاز في 13 شهرًا".

وواصل: " منتخب مصر سيخوض فترة اعداد لمدة اسبوعين قبل أمم إفريقيا 2019، وغير وارد خوض الأندية مبارياتها أثناء معسكرات المنتخب الوطني".

وأتم: " سنحاول بشتي الطرق إنهاء مسابقة الدوري الممتاز في اغسطس المقبل".

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