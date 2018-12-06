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"مستقبل وطن" بالجيزة ينظم احتفالية تحت مسمى "ملتقى رجال الأعمال"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:37 ص
مستقبل وطن بالجيزة ينظم احتفالية تحت مسمى ملتقى رجال الأعمال
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بالجيزة، احتفالية تحت مسمى "ملتقى رجال الأعمال" بمشاركة بعض المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات الحزب للإعلان عن القيام بعدد من المشروعات الصغيرة وفعاليات تخدم المواطن البسيط بالمحافظة.

كما اضطلع أمين الحزب بالجيزة بافتتاح العديد من المنافذ والمعارض لبيع الدواجن والأسماك والخضروات بأسعار مخفضة لمساعدة محدودي الدخل والفقراء بمنطقة كفر طهرمس بالهرم بمشاركة العديد من قيادات الحزب.

المزيد عن: مستقبل وطن حزب المشروعات الصغيرة الجيزة اخبار مصر
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