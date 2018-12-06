عامر حسين: مباراة المصري والداخلية في الاسماعيلية.. ولن نلغي الدوري بسبب مشكلة ملعب





أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباريات المصري ستقام على استاد الإسماعيلية حال عدم حصوله على الموافقة الأمنية اللازمة لخوض مبارياته على استاد "بورسعيد".





وقال "حسين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" : "لا يمكن استبدال مباريات أخري للمصري في الدوري الممتاز".





وأضاف: " موافقة الأمن شرط إقامة مباراة المصري والداخلية على استاد بورسعيد".





وواصل: " في حالة عدم حصول المصري على موافقة الأمن بشأن خوض مبارياته على استاد بورسعيد، ستقام مباريات الفريق على ملعب الاسماعيلية باستثناء مبارياته ضد الأهل والزمالك ستقام على ملعب برج العرب".





وتابع: " لن نلغي الدوري الممتاز بسبب مشكلة ملعب، لقد تجاوزنا هذه المرحلة، وكل نادي مسؤول علي الحصول عن الموافقات الأمنية اللازمة لخوض مبارياته على ملعبه".





وأتم: "قرار الأمن سيكون الفاصل في تحديد ملعب مباريات المصري، ولابد ألا تحمل مجالس الإدارات أنفسها أعباء إضافية دون فائدة".



