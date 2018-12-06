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أزهري: النبي أول من أبدع فكرة تنظيم الأسرة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:53 ص
أزهري: النبي أول من أبدع فكرة تنظيم الأسرة
ابراهيم رضا
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الدولة منذ عام 2008 رفعت يدها عن مسألة تنظيم الأسرة تماما، وكان هناك قناعة لدى الشارع من خلال الخطاب المتعصب، أن تنظيم الأسرة ضد الدين.

وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أنه حدث "لعب" في خصائص السكان، حيث أن الشخص كان يُنجب ولكنه يُنجب سائق "توك توك".

وشدد الشيخ الأزهري، على أن أول من أبدع فكرة تنظيم الأسرة هو النبي، مستشهدًا بالحديث القائل: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فلم ينهنا"، موضحا أن "العزل"، هو عدم وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة.

وشدد على أن أخطر خطاب يستطيع حل المشكلة هو الخطاب الديني، مشيرا إلى أن الصحابة كانوا يعملون فترة تباعد بين الطفل والأخر.

وردًا على استخدام حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة"، قال: "هو النبي هيتباهى بأطفال الشوارع.. واللي بيشموا كولا.. النبي كان يبحث عن الخصائص الجيدة للسكان".
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