فاطمة ناعوت تسأل عادل حمودة عن نسبة الحرية والصدق في مذكراته والأخير يجيب (فيديو)

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت إن التاريخ الحقيقي يكتبه الأدباء والكتاب لا المؤرخين، مؤكدة أنها تعرف جيدًا الكاتب الصحفي عادل حمودة وأن قلمه مسنون دائمًا على الحق.

وتوجهت "ناعوت" بالسؤال ل"حمودة"، خلال حفل إطلاق مذكراته (كلمة السر - الحرية) مساء أمس الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، عن نسبة الصدق والحريّة في كتابه.





وبدوره، أكد "حمودة" أن نسبة الحرية لم تكن قليلة، لأنه اعتمد على سيرة الوطن من الدرجة الأولى، والمعارك السياسية التي خاضها منسوبة إلى مصادرها في ذاك الوقت، والموجودة في الأرشيف الصحفي لكن الفارق اليوم هو تفاصيلها الجديدة.