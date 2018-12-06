برشلونة يسحق ليونيسا ويتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

استطاع فريق برشلونة تخطي عقبة كولتورال ليونيسا والتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك أسبانيا، وذلك بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1.





وتقدم منير الحدادي بهدف أول في الدقيقة 18 فيما أحرز دينيس سواريز الثاني والرابع في الدقائق 26 و71 بينما أضاف مالكوم الثالث في الدقيقة 43.





وسجل جوزيف سيني هدف ليونيسا الوحيد في اللقاء خلال الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني.





وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وكولتورال ليونيسا قد انتهت لصالح البارسا بهدف دون رد.



