عاجل.. الكاميرون تهدد باللجوء للمحكمة الرياضية بعد سحب تنظيم أمم أفريقيا
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:58 صريهام عبدالمحسن
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أن الكاميرون اعترضت على سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا منها وهددت باللجوء للمحكمة الرياضية.
وقال مهيب أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر :"رئاسة الجمهورية أرسلت خطابا لأحمد أحمد رئيس الكاف واعترضت على سحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 منها وهددت باللجوء للمحكمة الرياضية".
وأضاف :"الكاميرون حصلت على قرض ب 8 مليار دولار من البنك الدولي بضمان الأرباح التي ستحصدها من البطولة".
واختتم مهيب حديثه قائلاً :"في الغالب لن يفوز أحمد أحمد برئاسة الكاف الدورة المقبلة لأن هناك بعض التكتلات داخل الاتحاد الأفريقي ضده".
المزيد عن: نادي بيراميدز كورة كرة رياضة بيراميدز