خبير اقتصادي يكشف مميزات "الجنيه البلاستيك"



وأضاف "ممتاز"، في مداخلة مع برنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذه المادة لها قوة عند الثني، وهذا يعني أن الخامة ستظل كما هي محتفظة بالرموز، ويسهل على المواطنين تمييز العملة المزورة من السليمة.



وتابع الخبير الاقتصادي، أن العملة الورقية يمكن أن تنقل الأمراض، لأنها يتم تناقلها من أيدي الناس التي يوجد بها عرق، وجيوبهم، وينقل أمراض غريبة.



وشدد على أن العملة البلاستيكية تضمن عدم نقل الأمراض، ثم سهولة كشف التزوير، وتقليل تكلفة الطباعة وتوزيعها واسترجاعها، مشددا على أن الجنية البلاستيكي يعيش ضعف مدة الجنية الورقي.

قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن الجنيه المصري (الورقي) يتم إصداره ثم يتأثر سريعا، ويتم جمعه مرة أخرى وإعدامه، في فترة قصيرة، ولذلك تتجه مصر إلى النوع البلاستيكي من مادة "البوليمير".