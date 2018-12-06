ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إحدى المستفيدات من قروض المشروعات: "بنصدر منتجاتنا لإنجلترا"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:49 ص
إحدى المستفيدات من قروض المشروعات: بنصدر منتجاتنا لإنجلترا
طباعة
داليا الحسين
 
قالت مارينا ميلاد، صاحبة مشروع صناعة المشغولات الحديدية والمفصلات المعدنية، وأحد المستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة، إن المصنع الخاص بها يصدر منتجاته إلى الخارج، موضحه أن بداية المشروع كان ورشة صغيرة حتى وصل إلى مصنع.

وأضافت "ميلاد"، خلال حوارها ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أنها حصلت على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في البداية للمعدات، ثم بعد ذلك للمادة الخام، معقبه: "القرض في جزء من المادة الخام".

ونوهت إلى أنها تصدر حاليا لإنجلترا، وتسعى أن تصدر لاماكن أخرى في العالم، مشيرة إلى أنها المصنع الوحيد في مصر الذي يصدر هذا النوع من المفصلات.
المزيد عن: مصر توك شو المشروعات الصغيرة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 7:20:01 AM