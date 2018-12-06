إحدى المستفيدات من قروض المشروعات: "بنصدر منتجاتنا لإنجلترا"

قالت مارينا ميلاد، صاحبة مشروع صناعة المشغولات الحديدية والمفصلات المعدنية، وأحد المستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة، إن المصنع الخاص بها يصدر منتجاته إلى الخارج، موضحه أن بداية المشروع كان ورشة صغيرة حتى وصل إلى مصنع.



وأضافت "ميلاد"، خلال حوارها ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أنها حصلت على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في البداية للمعدات، ثم بعد ذلك للمادة الخام، معقبه: "القرض في جزء من المادة الخام".



ونوهت إلى أنها تصدر حاليا لإنجلترا، وتسعى أن تصدر لاماكن أخرى في العالم، مشيرة إلى أنها المصنع الوحيد في مصر الذي يصدر هذا النوع من المفصلات.

