ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد يخطف تعادلا مثيرا أمام أرسنال في الأولدترافورد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:15 ص
مانشستر يونايتد يخطف تعادلا مثيرا أمام أرسنال في الأولدترافورد
طباعة
أحمد عصام
 

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في خطف التعادل امام منافسه نادي أرسنال بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل موستافي التقدم لارسنال في الدقيقة 26 من ركنية، وتعادل أنطوني مارسيال في الدقيقة 30 للمانيو من صناعة رائعة لهيريرا، وتقدم البديل لاكازيت هدف التقدم للجانرز في الدقيقة 68، ولم يستمر هذا التقدم كثيرا حيث تعادل لينجارد بعد دقيقة واحدة فقط.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط إلي 31 نقطة في المركز الخامس، بينما يحل نادي مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

المزيد عن: مانشستر يونايتد كورة كرة رياضة ارسنال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 12:20:01 AM