انطلاق الجولة الـ12 للدوري السعودي.. اليوم الخميس بـ4 مباريات قوية

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بـ4 مباريات.





وتشهد مباريات الغد مواجهة الباطن والفيحاء، عند الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي الباطن، ويطمح السماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة، فيما يسعى الفريق البرتقالي لمواصلة نتائجه الإيجابية.





ويستقبل القادسية نظيره الاتفاق، عند الساعة 5:25 مساءً، على ملعب الأمير سعود بن جلوي، ويأمل الفريق القدساوي تحسين نتائجه، فيما يسعى فارس الدهناء لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 5 جولات.





ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد المباراة التي ستجمع الشباب بنظيره أُحد، عند الساعة 5:45 مساءً، ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الفوز، فيما يأمل الضيوف تحقيق نتيجة إيجابية.





وتُختتم مباريات الغد باللقاء الذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الفيصلي، عند الساعة 7:40 مساءً، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (ملعب الجوهرة المشعة).



