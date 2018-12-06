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تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:07 ص
تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
طقس - ارشيفية
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حسام زيدان
 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر مخرجات الأقمار  الصناعية والردار تشير إلى أنه خلال الساعات المقبلة تبدأ ذروة عدم الاستقرار.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أن مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، سوف تتعرض لأمطار غزيرة ورعدية، وسقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. 

وأضاف البيان، أن الرياح تظل نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى مزيد من الإحساس ببرود الطقس.

وحذرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق خاصة التي تساقط بها الأمطار بس الضباب الناتج عنه. 

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السادة المواطنين بتوخي الحذر حيثما كانوا. 

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