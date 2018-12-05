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توتنهام يقسو على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:54 م
توتنهام يقسو على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة
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عمر عبدالعزيز
 
حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا عريضًا على حساب فريق ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

جاءت أهداف السبيرز الثلاثة عن طريق كلا من : هاري كين د 9 - لوكاس مورا د 51 - سون هيونج مين د 55.

بهذا الفوز الكبير يرتفع رصيد توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بينما يتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.
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