توتنهام يقسو على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة





جاءت أهداف السبيرز الثلاثة عن طريق كلا من : هاري كين د 9 - لوكاس مورا د 51 - سون هيونج مين د 55.





بهذا الفوز الكبير يرتفع رصيد توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بينما يتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا عريضًا على حساب فريق ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.