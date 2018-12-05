شهادة "فلين" في التحقيق عن التدخل الروسي تهدد ترامب

تزايد التهديد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحقيق روبرت مولر، في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية بعد أن أظهرت وثائق قضائية أن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، تعاون بشكل كبير في العديد من التحقيقات عالية المستوى في العام الماضي.







وأوصى مولر، المدعي الأمريكي الخاص المكلف التحقيق في التدخل الروسي، الثلاثاء، بتفادي سجن فلين لتعاونه "الكبير" مع التحقيق.







ويظهر ذلك أن الجنرال المتقاعد قدم "مساعدة كبرى" لتحقيق مولر وغيره من التحقيقات.







وأكد مولر في مذكرة قضائية أن فلين، الذي أقر العام الماضي بالكذب حول اتصالاته بالروس في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، ساعد التحقيقات التي يجريها وفي تحقيقات جنائية فدرالية أخرى لم يحددها، بينها 19 استجواباً.







وقال مولر في مذكرة لمحكمة واشنطن الفدرالية إنه ورغم المخالفة "الخطيرة"، إلا أن للجنرال المتقاعد ورئيس الاستخبارات السابق في البنتاغون، سجل حافل على مستوى خدمته في الجيش وفي الشأن العام.