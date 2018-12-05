أول تعليق من تركي آل الشيخ على صفقة بيراميدز النارية





نجح نادي بيراميدز في خطف البوركيني إيريك تراوري لاعب مصر المقاصة والتعاقد معه رسميا بعد صراع شرس مع الأهلي والزمالك.





ونشر المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة للاعب بعد توقيع العقود وعلق عليها :"مبروك".





جدير بالذكر فأن النادي الأهلي قد تقدم بعرض رسمي لضم صانع ألعاب مصر المقاصة لكن بيراميدز تدخل في الساعات الماضية وحسم الصفقة لصالحه.