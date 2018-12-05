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عاجل.. بيراميدز يخطف نجم المقاصة من الأهلي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:48 م
عاجل.. بيراميدز يخطف نجم المقاصة من الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

أعلن نادي بيراميدز، الحصول على خدمات إيريك تراوي، صانع ألعاب مصر المقاصة، ليتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.


ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، صورة لنجم المقاصة أثناء توقيعه وحمله العقود وعلق عليها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي :"مبروووك".


وكان ناديي الأهلي والزمالك، دخلا في مفاوضات مع تراوري، للحصول على خدماته إلا أن المقابل المادي حسم الصفقة لصالح بيراميدز، بنهاية العام الجاري.

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المزيد عن: مصر المقاصة صفقة بيراميدز تركي آل الشيخ بيراميدز الدوري المصري إيريك تراوي
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