انطلاق معرض "سيال الشرق الأوسط" للأغذية بالإمارات الإثنين المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات معرض "سيال الشرق الأوسط 2018" المتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وذلك تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.





وأعلنت اللجنة المنظمة لمعرض "سيال الشرق الأوسط 2018" خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الذي يعقد تحت شعار "إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة" .





حضر المؤتمر سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وسعادة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمهندس ثامر راشد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ومبارك حمد الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وجوان كوك المدير التنفيذي للمعرض إلى جانب ممثلين عن رعاة المعرض الرئيسين.





و توقعت اللجنة العليا المنظمة حضور ومشاركة أكثر من ألف شركة عارضة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمعدات إضافة إلى استقطاب أكثر من 25 ألف زائر وخبير في مجال الأغذية من أكثر من 45 دولة حول العالم.





و أشارت إلى أن المعرض - الذي تحل به الكويت ضيف شرف – يتضمن جناحاً للشركات الإماراتية المتوسطة والصغيرة وأكثر من 30 جناحاً وطنياً وتخصصياً.





و أكد سعادة سعيد البحري العامري أن أهمية "سيال الشرق الأوسط" تتزايد عاما بعد عام نظرا لدوره الرائد في إيجاد فرص تجارية جديدة أمام الموردين والمشترين والوفود التجارية المشاركة في واحد من أسرع أسواق الأغذية والمشروبات نموا في العالم فضلا عن مساهمة المعرض في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الأغذية والمشروبات.





و أوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوقع أن يزيد استهلاك الأغذية في الدولة من 48.1 مليون طن خلال العام 2016 إلى 59.2 مليون طن بحلول العام 2025 منوها إلى أن الصادرات الغذائية لإمارة أبوظبي بلغت نحو 516 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2018 بينما بلغت الواردات الغذائية أكثر من 3.3 مليار درهم في الفترة ذاتها.





و أكد أن إمارة أبوظبي تمتلك بنية تشريعية متطورة تحفز على نمو الأعمال و توسعها الأمر الذي يعزز مكانتها بيئة خصبة للاستثمارات بشتى أنواعها وخاصة الغذائية والزراعية منها في ظل تعاظم الطلب على المواد الغذائية الذي يرافق النمو الاقتصادي والسكاني للدولة مما يجعلها المكان الأمثل والأكثر طموحاً لاستقرار الأعمال وتنميتها.





و أضاف إن المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات ساهمت بشكل كبير في استدامة الأعمال والاستثمار ورسخت مكانتها مركزا ماليا عالميا حيث تصدرت الدولة دول العالم العربي في جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية العام الماضي وشكل إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي للدولة أكثر من 38 مليار درهم ما نسبته 36 في المائة من إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الوطن العربي حسب تقرير الاستثمار العالمي 2018 ما دفعها للتقدم 5 مراتب لتحتل المرتبة 30 عالمياً العام الماضي كما تحتل الإمارات المرتبتين الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات وفقاً لمؤشر "بيزنيس مونيتور إنترناشيونال" للمخاطر والمكاسب.





من جانبه كشف محمد بن عبيد المزروعي عن مساهمة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بصفتها شريك الاستثمار الزراعي للمعرض في صفقات سيال وقال إن الهيئة ستعمل على توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع الشركات العاملة في المجال الزراعي وستنظم في اليوم الثاني للمعرض لقاء الاستثمار الزراعي ويتضمن جلسات حوارية مكثفة بين مجموعة من المستثمرين والخبراء الزراعيين والذين سيسلطون الضوء على مجموعة من الفرص الاستثمارية في الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي في الدول العربية.





من جهته أكد المهندس ثامر القاسمي أن معرض "سيال الشرق الأوسط" يسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية لافتا إلى أن الاهتمام المتزايد من كبريات الشركات الغذائية المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في الدورة المقبلة يعكس السمعة الطيبة التي نالها المعرض خلال فترة وجيزة.





و أكد أن الدورة المقبلة تمثل استمرارا للنجاح الكبير الذي حققه "سيال الشرق الأوسط" باعتباره من الأحداث الثابتة على جدول فعاليات الشركات المتخصصة وذلك بفضل الدعم المستمر من الشركاء والاهتمام المتنامي من اللاعبين الرئيسين في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة." ونوه ثامر القاسمي إلى أن المعرض سيجمع ضمن فعالياته كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وخبراء الصناعة على طاولة مستديرة بدعوة من مركز الأمن الغذائي لمناقشة سبل ضمان استدامة سلاسل الإمدادات الغذائية وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي والمنطقة بشكل عام.. و أضاف إنه سيقام تزامناً مع "سيال" معرض أبوظبي الدولي للتمور بنسخته الرابعة الذي سيشهد إطلاق أول مزاد للتمور الإماراتية.





بدورها استعرضت جوان كوك خلال المؤتمر أبرز الفعاليات المصاحبة للمعرض والتي تتضمن جناح التعريف للمشترين بالضيوف الذي سيشهد عقد 9 جلسات مقسمة وفقا لفئات المنتجات وصالة مخصصة لكبار المشترين والشخصيات والجهات المؤثرة الرئيسية.





وأضافت إن المعرض سيشهد كذلك منطقة سيال للابتكار للاحتفال بأكثر من 30 ابتكارا بينها عدد من الابتكارات لمشاركين إماراتيين يستعرضون منتجاتهم المبتكرة من بين أكثر من 150 منتج معروض.





تجدر الإشارة إلى أن معرض سيال الشرق الأوسط ينظم بالتعاون مع جمعية الطهي الإماراتية مسابقة "لاكويزين" أكبر مسابقة للطهي على مستوى المنطقة بمشاركة أكثر من 1000 طاه من جميع أنحاء المنطقة للتنافس عبر19 فئة مختلفة.





و ينظم المعرض جائزة "ذا ميركوريز" الجائزة المرموقة في خدمات توفير الطعام على متن الطائرات في جميع أنحاء العالم والتي تم إطلاقها منذ 36 عاما تحت إشراف لجنة من الخبراء المستقلين.





ويقام معرض "سيال الشرق الأوسط" بشراكة استراتيجية من جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية وبدعم من الراعي المضيف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والراعي الاستثماري ممثلاً بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والراعي الذهبي مجموعة أغذية الى جانب مركز خدمات المزارعين كراع فضي وشريك التجزئة ممثلاً بمجموعة اللولو وطيران الاتحاد الناقل الرسمي لمعرض سيال الشرق الأوسط.