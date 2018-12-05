حنان موج تقدم "بيتك مش بس حلم" على راديو مصر

تستعد الإعلامية حنان موج، لتقديم أولى حلقات برنامجها الإذاعي "بيتك مش بس حلم" عبر إذاعة "راديو مصر".





وقالت موج، إن البرنامج يدور في قالب اجتماعي ويناقش قضايا الاستثمار العقاري والقضايا الاقتصادية المتعلقة بهذا الاستثمار ويهدف لإلقاء الضوء على أهم المشروعات وأغلب المشكلات التي تواجه هذا السوق في محاولة لإعادة صياغة شكل التعاطي مع هذا النوع من الاستثمار في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها هذا القطاع سواء على مستوى التطوير أو على مستوى جودة الحياة التي تطرحها الشركات في مشروعاتها بشكل مذهل جعل من البيت بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين.





وأضافت أن البرنامج يحاول "إحياء العادات الأسرية ومشاعر الحب داخل البيوت، واستعادة الدفئ الغائب نتيجة للتطور المتسارع في وسائل التواصل وسرعة إيقاع الحياة من خلال طرح أفضل الفرص لإيجاد هذا المنزل في بيئة تتناسب وطبيعة الأسرة وإمكانياتها الاقتصادية، إلى جانب طرح مجموعة من الأفكار التي تساهم في تنامي تلك الإمكانيات".





وقال تامر شحاتة، المدير التنفيذي لشبكة راديو مصر، إن برنامج "بيتك مش بس حلم" ينضم إلى خريطة برامج "راديو مصر" ليذاع أسبوعيًا يوم الخميس، وينتظر أن تتم إذاعة أولى حلقاته في الـ20 من ديسمبر الجاري، وهي الخطوة التي تأمل الشبكة أن تطرح من خلالها مزيدًا من الأفكار والموضوعات التي يحتاج إليها المستمع في إطار اجتماعي يحمل زخمًا من المعلومات حول الحلم الأهم لدى كل مواطن مصري.



