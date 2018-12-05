ساري يواصل نتائجه السلبية مع تشيلسي ويخسر من وولفر هامبتون





جاء هدفي وولفر هاميتون عن طريق كلا من راؤول خيمينيز في الدقيقة 59 و ديوجو جوتا في الدقيقة 63 ، فيما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق روبن لوفتس تشيك في الدقيقة 18.





بهذه الخسارة المفاجئة، يتجمد رصيد البلوز عند 31 نقطة في المركز الرابع، فيما يرتفع رصيد وولفر هامبتون إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

تمكن فريق وولفر هامبتون من تحقيق فوز ثمين، على حساب فريق تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.