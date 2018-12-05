ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تركيا: مذكرة لاعتقال صحفي لاجئ في ألمانيا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:44 م
تركيا: مذكرة لاعتقال صحفي لاجئ في ألمانيا
جان دوندار
طباعة
وكالات
 
أصدرت محكمة في مدينة اسطنبول التركية، الأربعاء، مذكرة لاعتقال الصحفي التركي المعارض، جان دوندار، الذي يعيش في منفى اختياري في ألمانيا، بتهمة التورط في احتجاجات غيزي في 2013، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.



وخلص مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى أن دوندار كان على صلة بالناشط البارز عثمان كافالا، المعتقل في انتظار المحاكمة منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، وفقاً للوكالة.



وكشفت الوكالة أن مكتب المدعي العام اتهم دوندار بالعمل مع كافالا لتنظيم ونشر احتجاجات غيزي بهدف الإطاحة بالحكومة في نهاية المطاف.



يذكر أن دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت العلمانية المنتقدة للحكومة، أدين بتهمة إفشاء أسرار الدولة.



ويعيش الصحفي في المنفي في ألمانيا منذ 2016 ويواجه إعادة محاكمة غيابياً.



وأضاف التقرير أن المكتب قال إن "أدلة ملموسة" تظهر أن دوندار عمل مع كافالا "للتحريض على الفوضى" وتشجيع "الإرهابيين"، مشيراً إلى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي ومكالماته الهاتفية المزعومة مع كافالا.
المزيد عن: مذكرة لاجيء صحفي تركي جان دوندار اعتقال ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 12:20:01 AM