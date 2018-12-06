زي النهاردة بتاريخ 06 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 06 - 12 - 2018

** أحداث





* 1240 - المغول يتمكنون من السيطرة على كييف.





* 1877 - صدور العدد الأول من "صحيفة واشنطن بوست" الأمريكية.





* 1884 - الإمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة في رحلة استغرقت أربعين يومًا.





* 1917 - إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.





* 1941 - الاتحاد السوفييتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.





* 1956 - القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.





* 1969 - المملكة العربية السعودية تنتصر في حرب الوديعة وتسيطر على شرورة والوديعة وتحتل المنفذ الجنوبي.





* 1971 - الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.





* 1971 - باكستان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الهند بسبب اعترافها باستقلال بنغلاديش.





* 1980 - افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط وذلك في القاهرة.





* 1990 - الإعلان عن تأسيس حركة مجتمع السلم «حمس» في الجزائر بزعامة محفوظ نحناح.





* 1992 - صدام بين المتطرفين الهندوس والمسلمين في «أيوديا» بولاية أتر برديش الهندية بعدما حاول الهندوس هدم مسجد بابري لإقامة ضريح الإله الهندوسي راما.





* 2004 - اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية.





* 2005 - تحطم طائرة عسكرية إيرانية من نوع «C-130» فوق طهران، وأدى الحادث إلى مقتل 94 شخصًا.





* 2010 - حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي يعين نجله الشيخ محمد بن سعود القاسمي وليًا للعهد في الإمارة.





* 2011 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة بعد أن ساءت العلاقة بين مجلسي الأمة والوزراء.





* 2015 - اغتيال مُحافظ عدن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة في عملية تبناها تنظيم الدولة (داعش).





* 2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.









** مواليد





* 846 - الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر للشيعة الاثنا عشرية.





* 1285 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة.





* 1421 - الملك هنري السادس، ملك إنجلترا.





* 1478 - بالداساري كاستيليوني، دبلوماسي ومؤلف إيطالي.





* 1531 - فسبازيانو غونزاغا، نبيل دبلوماسي وكاتب إيطالي.





* 1778 - لويس جوزيف غي ـ لوساك، عالم كيمياء وفيزياء فرنسي.





* 1823 - ماكس مولر، مستشرق ألماني.





* 1898 - غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.





* 1904 - إيف كوري، كاتبة فرنسية.





* 1915 - عبد الغني النجدي، ممثل مصري.





* 1917 - كمال جنبلاط، مفكر وزعيم سياسي لبناني.





* 1920 - جورج بورتر، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.





* 1931 - زكي موران، مغني تركي.





* 1933 - ييري تيتشي، لاعب كرة قدم تشيكي.





* 1935 - هشام جعيط، كاتب ومؤرخ ومفكر تونسي.





* 1942 - بيتر هاندكه، كاتب نمساوي.





* 1950 - جو هيسايشي، ملحن ياباني.





* 1955 - توني وودكوك، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1959 - ساتورو إواتا، المدير التنفيذي لشركة نينتندو.





* 1962 - جنين تيرنر، ممثلة أمريكية.





* 1964 - شريهان، ممثلة مصرية.





* 1966 - ليلى الشايب، إعلامية تونسية.





* 1970 - جيف روس، لاعب سباحة أمريكي.





* 1971 - ريتشارد كرايتشك، لاعب كرة مضرب هولندي.





* 1976 - سماح، ممثلة سورية تعمل في الكويت.





* 1977 - أمينة، مغنية وممثلة مصرية.





* 1979 - تيم كيهيل، لاعب كرة قدم أسترالي.





* 1981 - فيديريكو بالزاريتي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1982 - ألبيرتو كونتادور، دراج إسباني.





* 1984 - معتصم النهار، ممثل سوري.









** وفيات





* 346 - القديس نقولا، أسقف يوناني.





* 762 - محمد النفس الزكية، ثائر اسلامي على الحكم العباسي.





* 1126 - ابن رشد الجد، من كبار فقهاء دولة المرابطين.





* 1185 - الملك ألفونسو الأول، ملك مملكة البرتغال.





* 1889 - جيفيرسون ديفيس، الرئيس الوحيد للولايات الكونفدرالية الأمريكية.





* 1892 - إيرنست فيرنر فون سيمنز، مخترع ألماني.





*1961 - فرانز فانون، طبيب نفسي وفيلسوف فرنسي.





* 1976 - جواو جولارت، رئيس البرازيل الرابع والعشرون.





* 1990 - تونكو عبد الرحمن، رئيس وزراء ماليزيا.





* 1991 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.





* 1996 - عبد الحميد كشك، عالم وداعية إسلامي مصري.





* 1998 - سيزار بالداكيني، نحات فرنسي.





* 2004 - رايموند غويثالس، حارس مرمى ومدرب كرة قدم بلجيكي.





* 2005 - داني ويليامز، موسيقي ومغني جنوب أفريقي.





* 2015 - جعفر محمد سعد، سياسي يمني.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الدولي لاستذكار أعمال العنف ضد النساء في كندا.





* عيد الاستقلال في فنلندا.





* يوم الدستور في إسبانيا.



