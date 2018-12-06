زي النهاردة بتاريخ 06 - 12 - 2018
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 06 - 12 - 2018
** أحداث
* 1240 - المغول يتمكنون من السيطرة على كييف.
* 1877 - صدور العدد الأول من "صحيفة واشنطن بوست" الأمريكية.
* 1884 - الإمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة في رحلة استغرقت أربعين يومًا.
* 1917 - إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.
* 1941 - الاتحاد السوفييتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
* 1956 - القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.
* 1969 - المملكة العربية السعودية تنتصر في حرب الوديعة وتسيطر على شرورة والوديعة وتحتل المنفذ الجنوبي.
* 1971 - الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.
* 1971 - باكستان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الهند بسبب اعترافها باستقلال بنغلاديش.
* 1980 - افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط وذلك في القاهرة.
* 1990 - الإعلان عن تأسيس حركة مجتمع السلم «حمس» في الجزائر بزعامة محفوظ نحناح.
* 1992 - صدام بين المتطرفين الهندوس والمسلمين في «أيوديا» بولاية أتر برديش الهندية بعدما حاول الهندوس هدم مسجد بابري لإقامة ضريح الإله الهندوسي راما.
* 2004 - اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية.
* 2005 - تحطم طائرة عسكرية إيرانية من نوع «C-130» فوق طهران، وأدى الحادث إلى مقتل 94 شخصًا.
* 2010 - حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي يعين نجله الشيخ محمد بن سعود القاسمي وليًا للعهد في الإمارة.
* 2011 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة بعد أن ساءت العلاقة بين مجلسي الأمة والوزراء.
* 2015 - اغتيال مُحافظ عدن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة في عملية تبناها تنظيم الدولة (داعش).
* 2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
** مواليد
* 846 - الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر للشيعة الاثنا عشرية.
* 1285 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة.
* 1421 - الملك هنري السادس، ملك إنجلترا.
* 1478 - بالداساري كاستيليوني، دبلوماسي ومؤلف إيطالي.
* 1531 - فسبازيانو غونزاغا، نبيل دبلوماسي وكاتب إيطالي.
* 1778 - لويس جوزيف غي ـ لوساك، عالم كيمياء وفيزياء فرنسي.
* 1823 - ماكس مولر، مستشرق ألماني.
* 1898 - غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.
* 1904 - إيف كوري، كاتبة فرنسية.
* 1915 - عبد الغني النجدي، ممثل مصري.
* 1917 - كمال جنبلاط، مفكر وزعيم سياسي لبناني.
* 1920 - جورج بورتر، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.
* 1931 - زكي موران، مغني تركي.
* 1933 - ييري تيتشي، لاعب كرة قدم تشيكي.
* 1935 - هشام جعيط، كاتب ومؤرخ ومفكر تونسي.
* 1942 - بيتر هاندكه، كاتب نمساوي.
* 1950 - جو هيسايشي، ملحن ياباني.
* 1955 - توني وودكوك، لاعب كرة قدم إنجليزي.
* 1959 - ساتورو إواتا، المدير التنفيذي لشركة نينتندو.
* 1962 - جنين تيرنر، ممثلة أمريكية.
* 1964 - شريهان، ممثلة مصرية.
* 1966 - ليلى الشايب، إعلامية تونسية.
* 1970 - جيف روس، لاعب سباحة أمريكي.
* 1971 - ريتشارد كرايتشك، لاعب كرة مضرب هولندي.
* 1976 - سماح، ممثلة سورية تعمل في الكويت.
* 1977 - أمينة، مغنية وممثلة مصرية.
* 1979 - تيم كيهيل، لاعب كرة قدم أسترالي.
* 1981 - فيديريكو بالزاريتي، لاعب كرة قدم إيطالي.
* 1982 - ألبيرتو كونتادور، دراج إسباني.
* 1984 - معتصم النهار، ممثل سوري.
** وفيات
* 346 - القديس نقولا، أسقف يوناني.
* 762 - محمد النفس الزكية، ثائر اسلامي على الحكم العباسي.
* 1126 - ابن رشد الجد، من كبار فقهاء دولة المرابطين.
* 1185 - الملك ألفونسو الأول، ملك مملكة البرتغال.
* 1889 - جيفيرسون ديفيس، الرئيس الوحيد للولايات الكونفدرالية الأمريكية.
* 1892 - إيرنست فيرنر فون سيمنز، مخترع ألماني.
*1961 - فرانز فانون، طبيب نفسي وفيلسوف فرنسي.
* 1976 - جواو جولارت، رئيس البرازيل الرابع والعشرون.
* 1990 - تونكو عبد الرحمن، رئيس وزراء ماليزيا.
* 1991 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.
* 1996 - عبد الحميد كشك، عالم وداعية إسلامي مصري.
* 1998 - سيزار بالداكيني، نحات فرنسي.
* 2004 - رايموند غويثالس، حارس مرمى ومدرب كرة قدم بلجيكي.
* 2005 - داني ويليامز، موسيقي ومغني جنوب أفريقي.
* 2015 - جعفر محمد سعد، سياسي يمني.
** أعياد ومناسبات
* اليوم الدولي لاستذكار أعمال العنف ضد النساء في كندا.
* عيد الاستقلال في فنلندا.
* يوم الدستور في إسبانيا.
* يوم الأخت الكبرى في اليابان.
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