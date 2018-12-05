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"المرور" تقدم نصائح لقائدي السيارات لمواجهة الطقس السئ

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:52 م
المرور تقدم نصائح لقائدي السيارات لمواجهة الطقس السئ
سيارات
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داليا الحسين
 

قال الرائد أحمد نور، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة تتابع التقلبات الجوية بصورة يومية، موضحًا أن هيئة الأرصاد الجوية ترسل توقعات درجة الحرارة باستمرار.

وأضاف "نور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على "الفضائية المصرية"، مساء الأربعاء، أنه تم نشر سيارات الإغاثة على مداخل وخارج المدن، وتم زيادة سيارات الدفع الرباعي على الطرقات.

وأشار إلى أن هناك أمطار من متوسطة إلى كثيفة على كافة الطرق ولكن لم تؤثر بشكل كبير على الحالة المرورية، مؤكدًا أن الإدارة تتلقى بلاغات المرور على مدار 24 ساعة.

وناشد جموع المواطنين اتباع تعليمات القيادة الأمنة، بداية من السير بأقل سرعة ممكنة، ومضاعفة مسافات الأمان ما بين السيارات، والالتزام بتعليمات المرور، واستخدام كافة الأضواء الخاصة بالسيارة وتجنب التوقف المفاجئ، وعدم غلق النوافذ حتى لا يحدث شبورة.
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