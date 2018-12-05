استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 5/12/2018، واختلف سعر الدولار من بنك إلى أخر، وفى السوق الموازي واصل سعر الدولار استقراره مع بدء التنفيذ الفعلى لقرار البنك المركزي بإلغاء ألية التحويل للمستثمرين الأجانب، عمل الجمارك بسعر الدولار الجمركي الجديد.





وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك العامة والخاصة:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى السوق الموازي

سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.





سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 5/12/2018 فى البنوك والسوق السوداء



