مدافع أتلتيكو مينيرو على وشك الانتقال لصفوف روما في يناير





وسعى المقربين من اللاعب خلال الأيام الماضية لاستخراج جواز سفر أوروبي له، لتسهيل احترافه بأحد الدوريات الأوروبية، وفقًأ ملا ذكره موقع "روما بريس".





وقد حصل مايدانا على جواز سفر إيطالي، تمهيدًا لانتقاله إلى روما، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير، ولن يحتل اللاعب بذلك مكان لاعب آخر أجنبي بصفوف روما.

شهدت الأيام الماضية، ربط اسم اللاعب البرازيلي إياجو مايدانا، مدافع فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي بالانتقال إلى روما الايطالي.