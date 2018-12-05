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رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:31 م
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
زيارة رئيس المدينة
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أجري اللواء خالد جمعة رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم الاربعاء، زيارة لقرية الزمارنة النموذجية، وذلك فى إطار مبادرة وزارة التنمية المحلية لاختيار أفضل (عاصمة محافظة – مدينة – حى – مركز – قرية) على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتطبيق المبادرة على مستوى مركز ومدينة دمنهور.

وتفقد رئيس المدينة، يرافقه الاستاذ أشرف خليفه رئيس الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار وأمانى صلاح الدين النائب المختص بشؤن تجميل المدينة والقرى، المعهد الأزهرى الابتدائى والثانوى بالقرية ومصنع الأعلاف ومضرب الأرز وجمعية الزمارنة الخيرية ومسجد الرحمن وقاعة المناسبات والمخبز المدعم بالقرية. 

ووجه اللواء خالد، الجهات المختصة بزيادة ومتابعة الأعمال العامة من إنارة الطرق وتشجير الشوارع ودهانها وإصلاح الطرق ورفع المخلفات من الشوارع ودعم القرية بشتلات الأشجار المختلفة لخدمة أهالى القرية.
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
رئيس مدينة دمنهور يزور قرية الزمارنة النموذجية (صور)
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