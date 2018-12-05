رقم مميز للوفتس تشيك مع تشيلسي

أحرز لوفتس تشيك هدف التقدم لفريق تشيلسي في مرمى وولفرهامبتون في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول وذلك في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.





وبهذا الهدف؛ فقد سجل لوفتس تشيك 6 أهداف في آخر 7 مباريات مع تشيلسي في جميع المسابقات، وهو أمر مميز للاعب وسط البلوز.





ويحتل فريق تشيلسي الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر بـ16 نقطة.



