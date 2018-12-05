محمد يوسف: سنتخطي الزمالك مثلما فعلنا في موسم 96-97

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على أن تخطي عقبة الجونة اليوم بهدفين مقابل هدف في الدوري أعاد من جديد الثقة للاعبين.









وقال يوسف بعد المباراة: الحمد لله على الفوز والنقاط الثلاث، المهم لنا عودة الثقة للاعبين، كانت مواجهة صعبة بعد تقدم الجونة بهدف فى الشوط الأول، لكن كانت هناك نقطة تحول فى الفريق خلال الشوط الثانى، اللاعبون كان لديهم رغبة عارمة فى العودة.









وأضاف: الأداء كان جيدًا فى ظل الأجواء الحالية، خصوصا بعد الهدف الذى سكن مرمانا بعد "زحلقة" من سعد سمير، الجونة حاول المحافظة على هدفه لكن الأهلى ولاعبيه كانوا لديهم إصرار قوي.









وتابع: وليد سليمان كان فى حاجة للراحة، وبعد نزوله فى الشوط الثانى كان نقطة تحول، وتم الدفع به فى الوقت المناسب، ولعب الشوط الثاني بقوة، وساهم فى الهدفين، وكذلك تم الدفع بـ مروان محسن بجوار وليد أزارو من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.









وواصل: لعبنا فى الشوط الثاني بـ محارب بدلا من الشيخ، الأخير شارك بشكل أساسي وسجل هدفين بعد غياب طويل عن الملاعب، وسنبدأ التركيز فى لقاء طلائع الجيش الذى سيقام الأسبوع المقبل.









وتابع: اللاعبين الاحتياطيين يشاركون بعد إصابات واستبعادات آخرين، اللاعب الذى يشارك فى النادى الأهلي لمدة ثلاثة مباريات لا نعتبره عنصرا أساسيا، لابد أن يقدم اللاعب موسمين أو ثلاثة مواسم حتى يستطيع أن نقول هو اللاعب الأساسى.









وأردف: هناك بعض اللاعبين بعيدين عن مستوياتهم، وأخرين لديهم ظروف مختلفة، هدفنا المحافظة على الانتصارات، النقاط الثلاث هي الأهم فى المرحلة الحالية، الفريق عاد بالنتيجة وسنحت لنا أكثر من فرصة وكان من الممكن زيادة الأهداف، الجونة خرج من ملعبه بعد الهدف الثانى، وكان بإمكان الفريق استغلال ذلك، ولكن فى النهاية سعيد بالحصول على نقاط المباراة.









وعن غياب مؤمن قال: مؤمن زكريا غاب عن المباريات، قمنا بإعداد برنامج تأهيلي لمؤمن زكريا من أجل تجهيزه خلال الفترة الماضية، وهو لاعب خبرة، ولو كانت ظروف المباراة أفضل لدفعت به خلال اللقاء.









وأنهي تصريحاته قائلاً: الأهلى حامل لقب الدورى، وحديثنا دائما مع اللاعبين بأن حظوظنا قوية، والجميع يجب أن يدرك ذلك، مررنا بمواقف كثيرة، نحن الآن أفضل بكثير، عيشت فى فترة 96 - 97 وكان فارق النقاط للزمالك 13 نقطة، وفى النهاية توج الفريق باللقب، شخصية النادى الأهلى دائمًا يجب أن يتميز بها اللاعبين أيضا، من سيبتعد عن المباريات بالتأكيد فأنه سيكون فاقد لهذه الميزة، لدينا مباريات مؤجلة، فزنا بمواجهتى بتروجيت والجونة، وسنبدأ التفكير فى الجونة، وعلينا الانتظار ليناير حتى حدوث التدعيمات، البطولة لازالت مستمرة حتى الآن وستنتهى فى يوليو أو أغسطس 2019، واثقين فى كل اللاعبين.



