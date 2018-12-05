120 يومًا بدون أهداف.."أزارو" يواصل صيامه التهديفي مع الأهلي في الدوري المصري

واصل وليد أزارو مهاجم الأهلي، صيامه عن التهديف مع المارد الأحمر في مختلف البطولات، خلال مباراة فريقه ضد الجونة والتي اقيمت اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ 7 للدوري المصري، والتي فاز بها الأهلي 2-1.





ولم يسجل وليد أزارو أي أهداف مع الأهلي في مختلف البطولات منذ هدفيه في شباك كمبالا سيتي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والذي اقيم يوم 28 أغسطس الماضي أي منذ 99 يومًا تقريبًا.





بينما يرجع آخر أهداف وليد أزارو مع الأهلي في الدوري المصري إلي يوم 7 أغسطس الماضي، عندما سجل هدفًا لفريقه في شباك المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الثانية للدوري، والذي انتهي بفوز الأحمر 2-0 أي منذ 120 يومًا تقريبًا.





ولعب أزارو 7 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري بالموسم الحالي، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين فقط.





يذكر أن وليد أزارو فاز مع الأهلي بلقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا، ولكنه يعاني بشكل كبير في الموسم الحالي، ويرجع البعض ذلك بسبب إنشغال اللاعب ببعض عروض الاحتراف التي تلقاها في الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء.



