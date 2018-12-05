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وكيله: روما تواصل معنا للتعاقد مع بالاسيوس.. لكن هذا النادي هو الأقرب لضمه

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:18 م
وكيله: روما تواصل معنا للتعاقد مع بالاسيوس.. لكن هذا النادي هو الأقرب لضمه
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عمر عبدالعزيز
 
كشف وكيل أعمال النجم الأرجنتيني إزيكيل بالاسيوس، متوسط ميدان فريق ريفربليت الارجنتيني، عن تحرك نادي روما الايطالي من أجل التعاقد مع موكله.

وخلال تصريحات وكيل بالاسيوس لصحيفة "آس" الاسبانية، أوضح قائلا: "اتصلت بنا أندية روما وفولفسبورج وانتر ميلان وعدة أندية أخرى، لكن النادي الأكثر أهمية وأفضلية هو ريال مدريد، لأنه كان جيد جدا معنا".

وأشار بقوله: "تواصل نادي برشلونة هو الآخر معنا، ولكن لم يحدث تقدم في لمفاوضات، وخلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماع مع اللاعب من أجل حسم مستقبله".
المزيد عن: فولفسبورج ريال مدريد روما برشلونة انتر ميلان ازيكيل بالاسيوس
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