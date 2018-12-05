مقتل محاضر أيرلندي طعناً أمام جامعة باريسية

قُتل محاضر أيرلندي أمس الأربعاء خارج حرم جامعة باريسية يعمل بها في إحدى ضواحي باريس، حسبما أفاد مصدر في مكتب ممثل الادعاء المحلي.







وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن السلطات احتجزت طالباً سابقاً في جامعة ليوناردو دافنشي في بلدية كوربفوا لاستجوابه. ويجري التحقيق في جريمة القتل.







وقالت وزيرة التعليم العالي الفرنسية فريدريك فيدال إنها شعرت بـ "غضب شديد" بعد الجريمة، وقدمت تعازيها لعائلة الضحية.







ونقل تلفزيون آر تي إي الأيرلندي، عن وزارة الخارجية الأيرلندية علمها بالقضية، وأنها تقدم مساعدة من خلال القنصلية.