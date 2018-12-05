عبد الحفيظ: الأهلي هيتغير في يناير.. وسنرد على المتجاوزين

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى عن سعادته بعد الفوز اليوم على الجونة بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة.









وقال عبد الحفيظ بعد المباراة: الحمد لله على الفوز، لازلنا فى مرحلة صعبة، وسلاحنا هو الشخصية والروح القتالية لابد أن يستوعب جميع اللاعبين صعوبة الموقف الحالى.









وأضاف: ا لشوط الثانى سنحت لنا فرص كثيرة أكثر من الفرص الأول، رغم الفوز لازال الفريق فى مرحلة صعبة، لدينا عمل داخل الملعب وخارج الملعب، لدينا مباريات مؤجلة صعبة فى ديسمبر، ومباراتين فى دورى الأبطال، أتمنى عبور الفترة الحالية بنتائج جيدة.









وتابع: لدينا ظروف سيئة فى غياب لاعبين مميزين خلال أوقات صعبة، مثل حسام عاشور وأحمد فتحي وأجايي وصلاح محسن وعلى معلول، كلها عناصر مميزة، لكن لدينا ثقة كبيرة، وأؤكد على أهمية شخصية اللاعبين وروحهم القتالية لعبور تلك المرحلة.









وواصل: فى يناير ستتغير الأمور من خلال التدعيم وعودة المصابين، الأهم حاليا عبور مباريات ديسمبر، لدينا عمل داخل الملعب، وخارج الملعب سيكون العمل أكبر حتى الوصول لهوية وشخصية وقوة النادى الأهلى المعروفة عبر الزمان وكل الأجيال، ونتمنى أن نكون موفقين، القادم أفضل يا جماهير الأهلى ولن يتحقق بين يوم وليلة.









وأردف: أتمنى مساندة الجماهير للاعبين الحاليين حتى عودة الفريق للمسار الصحيح، العمل فنى من الجهاز الفنى وإدارى من جانب المسئولين للوصول إلى مستوانا الحقيقى.









وشدد أن الروح والإصرار وقوة الشخصية فى الفترة المقبلة هذه هي أسلحة الأهلى، لدينا 25 يومًا فى الشهر الجارى، علينا أن نقاتل فى الملعب وأن نكون أقوياء فى الالتحامات والروح فى الملعب أن تكون عالية.









وانهي تصريحاته قائلاُ: أطالب الجميع بالهدوء، ولن نلتفت، كل من يتكلم ويتجاوز سنرد عليه، مع النادى الأهلى لا تقول كلام لا تستطيع تنفيذه، ولن نتأثر بالمداخلات وبالأبواق التى تُهدد النادى الأهلى.



