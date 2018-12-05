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بعد فوزه الأهلي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:21 م
بعد فوزه الأهلي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
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أحمد عصام
 

نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصار مثير أمام منافسه نادي الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتي الان.

1- الزمالك (32 نقطة)
2- بيراميدز (26 نقطة)
3- مصر المقاصة (26 نقطة) 
4- الإنتاج الحربي (23 نقطة) 
5- المقاولون العرب (20 نقطة) 
6- سموحة (20 نقطة) 
7- الإتحاد السكندري (19 نقطة) 
8- طلائع الجيش (18 نقطة) 
9- حرس الحدود (18 نقطة) 
10- الأهلي (17 نقطة) 
11- الداخلية (16 نقطة) 
12- وادي دجلة (16 نقطة) 
13- نجوم المستقبل (16 نقطة) 
14- المصري (16 نقطة) 
15- الجونة (16 نقطة)
16- بتروجيت (15 نقطة) 
17- إنبي (14 نقطة) 
18- الإسماعيلي (13 نقطة)

المزيد عن: فوز الأهلي ترتيب الدوري المصري الدوري المصري الأهلي والجونة الأهلي
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