صور تذكارية لـ عادل حمودة مع محبيه بعد توقيع مذكراته "كلمة السر الحرية"













تصوير: ولاء غنيم - هادي كرم - عبدالحافظ حمدي - علي فهيم





التقط الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة "الفجـر"، الصور التذكارية مع محبيه وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، وذلك على خلفية حفل توقيع مذكراته "كلمة السر الحرية".





كتاب "كلمة السر" هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة"٥٠ سنة في أفران الصحافة والسياسة، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتى تحسم الكثير من الجدل الذى أُثير حولها.



