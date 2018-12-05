صور تذكارية لـ عادل حمودة مع محبيه بعد توقيع مذكراته "كلمة السر الحرية"
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:20 مميسون أبو الحسن - شيماء عطية
تصوير: ولاء غنيم - هادي كرم - عبدالحافظ حمدي - علي فهيم
التقط الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة "الفجـر"، الصور التذكارية مع محبيه وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، وذلك على خلفية حفل توقيع مذكراته "كلمة السر الحرية".
كتاب "كلمة السر" هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة"٥٠ سنة في أفران الصحافة والسياسة، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتى تحسم الكثير من الجدل الذى أُثير حولها.
يأتي ذلك بعد أيام من احتفال مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الـ 40 بطرح كتاب "صلاح أبوسيف – مذكرات مجهولة" للكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، والذي تناول فيه مذكرات المخرج الراحل التى سجلها في محاورات كان قد أجراها معه، وتناول فيها أسرار تنشر لأول مرة فى رحلة "أبوسيف" مع السينما والحياة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عادل حمودة سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار عادل حمودة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018