koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول وبيرنلي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري الانجليزي | Youtube

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرلي بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم الاربعاء الموافق 5-12-2018 يلا شوت الدوري الانجليزي، يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلي مساء الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة لقدم، والتي ستقام على ملعب “تيرف مور”، ويسعى ليفربول في مباراة اليوم الي تحقيق الفوز لتعزيز مركزه في لائحة ترتيب الدوري.

koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول وبيرنلي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري الانجليزي | Youtube

ستكون يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر ضمن أقوى مباريات اليوم، من المقرر أن يلعب ليفربول بمشاركة النجم محمد صلاح المحترف المصري في صفوف الريدز هذه المواجهة الصعبة كونها خارج أرضه، في ضيافة بيرنلي اليوم، وهو في حالة معنوية سيئة، خاصة بعد الهزيمة التي تعرضها لها على يد باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في دوري أبطال أوروبا، وهذه الخسارة قربته من شبح الخروج مبكراً من البطولة، إذا ما فاز في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، إلا أن تراجع المستوى والنتائج بالنسبة للريدز بعث القلق لدي الجماهير العاشقة للفريق، لكن في الجولة الماضية من الدوري فاز الفريق بصعوبة في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف على إيفرتون والتي كانت على ملعبه، مما أثار حفيظ المدرب، الذي صرح بانه سيعالج هذا التراجع قبل فوات الآوان.

koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول وبيرنلي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري الانجليزي | Youtube

قبل متابعة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 36 نقطة، متأخراً بنقطتين فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، ومتقدم بـ5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، ويتطلع ليفربول في مباراة اليوم إلى الفوز وكسب نقاط المباراة لتعزيز تواجده في جدول الترتيب وتضييف الخناق على السيتي، الذي لديه مباراة مع واتفورد، يبدو أن رفاق النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، سيكونوا في مهمة ليست سهلة، وينبغى عليهم تقديم أفضل ما لديهم، لكن الشيء الإيجابي هو أن ليفربول لم يذق طعم الخسارة في الدوري الانجليزي حتى الآن بجانب مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، يدخل بيرنلي مباراة ليفربول اليوم، وهو يحتل المركز التاسع عشر، برصيد 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسم كارثي، الفريق لا يؤدي جيداً ونتائجه تتحدث عن نفسها، فبعد 13 جولة لم يحقق الفوز سوى مرتين، وتعادل في ثلاثة وخسر 9 مباريات، ويأمل بيرنلي كون اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالثلاث نقاط لتحسين وضعيته في سلم الترتيب. koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول وبيرنلي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري الانجليزي | Youtube موعد المباراة والقنوات الناقلة سيكون موعد مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر اليوم في الجولة الـ 15 في الدور الإنجليزي في تمام الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، الساعة 9:45 بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل مباراة ليفربول اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD1 التي تعد الناقل بصورة حصرية للبطولة الإنجليزية، حيث سيتولى التعليق على مجرياتها محمد الكواليني.