أحد مقدمي البلاغ ضد رانيا يوسف: "الفستان ليس له بطانة.. وسنطالب بمحاسبة محامي الفنانة"



رد المحامي حميدو جميل، أحد مقدمي البلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف، على المحامي شعبان سعيد، محامي الفنانة رانيا يوسف، الذي اتهمهم بالبحث عن الشهرة، قائلًا: "لنا باع طويل في قضايا الرأي العام، ولم نبحث على شهرة".



وأوضح "جميل"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أنه قدم البلاغ ضد الفنانة رانيا لأن القانون يوجب عليهم وعلى أي مواطن أن يبلغ السلطات العامة عن أي جريمة، وأن واقعة رانيا يوسف بهذا الفستان الفاضح تعد جريمة وتحريض على الفسق والفجور.



وأكد أن ما قموا به هو واجبهم، وأن الغرض من تقديم البلاغ ليس استهداف شخصي، ولا يوجد أي مصلحة شخصية من هذا الأمر، لافتًا إلى أن رانيا يوسف أساءت للمرأة المصرية، وأساءت لزملائها، متابعًا: "الفستان ليس له بطانة من الأساس".



وأشار إلى أن ما قاله محامي رانيا يوسف في حق المحامين مقدمي البلاغات يُحاسب عليه، مستكملًا: "سنطالب النقابة بمحاسبته تأديبيًا".



