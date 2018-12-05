الأهلي يواصل تفوقه التاريخي والجونة يفشل في انهاء عقدة الـ4 سنوات





تغلب فريق الأهلي على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.





ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للأهلي، بعد فوزه على بتروجيت في الجولة الماضية بهدف دون رد.





وعزز الأهلي تفوقه التاريخي على الجونة بعد فوزه في مباراة اليوم، حيث تقابل الفريقين في 13 مباراة سابقة (12 بالدوري الممتاز - 1 بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مباريات، وسجل الأحمر 29 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.





أما فريق الجونة لم يتذوق طعم الفوز أمام الأهلي منذ 4 سنوات، وتحديدًا منذ تغلب على المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في الدوري المصري في 15 فبراير 2014، وتقابل الفريقين بعد هذا التاريخ في 5 مباريات، فاز الأهلي في 4 مباريات وتعادل الفريقين مرة وحيدة.





بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلي 17 نقطة ويتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الجونة عند 16 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة.