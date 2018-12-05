مباراة ليفربول مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر| كورة لايف| كورة ستار| كورة اون لاين
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:16 معمرو عادل
مباراة ليفربول مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر| كورة لايف| كورة ستار| كورة اون لاين
المباراة: بيرنلي Vs ليفربول
البطولة: الدوري الإنجليزي
الملعب: أرضية استاد تيرف مور
موعد المباراة: 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة
القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1
المعلق: محمد الكواليني
مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي
يبدأ البث المباشر مباراة موناكو وأميان قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، علماً بأن تشكيل ليفربول في مباراة بيرنلي في خط حراسة المرمي أليسون بيكر، وخط الدفاع آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد، وخط الوسط جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون وفي المقدمة روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري ، ولمشاهدة كافة المباريات اكتب في محرك البحث جوجل "الشبكة لايف" واختار أول نتيجة.
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
رجاء مشاركة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأربعاء 5-12-2018 في بطولة الدوري الانجليزي 2018 مع جميع الأصدقاء كورة اون لاين ليفربول وبيرنلي اليوم.
مباراة ليفربول مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر| كورة لايف| كورة ستار| كورة اون لاين
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد بيرنلي مشاهدة الدوري الانجليزي مباشر ماتش ليفربول وبيرنلي مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مجانا مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر