مباراة ليفربول مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر| كورة لايف| كورة ستار| كورة اون لاين

المباراة: بيرنلي Vs ليفربول

البطولة: الدوري الإنجليزي

الملعب: أرضية استاد تيرف مور

موعد المباراة: 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1

المعلق: محمد الكواليني

مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي

يبدأ البث المباشر مباراة موناكو وأميان قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، علماً بأن تشكيل ليفربول في مباراة بيرنلي في خط حراسة المرمي أليسون بيكر، وخط الدفاع آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد، وخط الوسط جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون وفي المقدمة روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري ، ولمشاهدة كافة المباريات اكتب في محرك البحث جوجل "الشبكة لايف" واختار أول نتيجة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

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