تعليق مدرب الجونة بعد الخسارة من الأهلي

أبدى حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يبنادس الجونة حرنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.









وقال صدقي في المؤتمر الصحفي :"حزين للخسارة التي تعرض لها الفريق، وكان من الممكن أن نخرج بالتعادل وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".









وأضاف "اللاعبون أدوا بشكل حيد للغاية وأنا راض عنهم كما أن سوء التوفيق وإصابة أحمد الشناوي أثر بشكل عام على الفريق وعلى النتيجة".









وتابع "أمامنا فترة كبيرة للتعرف أكثر على اللاعبين فالمباراة المقبلة ستكون يوم٢٦، والفريق في موقف حرج ونسعى للخروج من هذا الموقف على سلمً الترتيب والذي يتواجد به أكثر من فريق".



