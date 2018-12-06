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البابا تواضروس يكشف عدد الأقباط في مصر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:05 ص
البابا تواضروس يكشف عدد الأقباط في مصر
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رقية جمال
 
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصطلح أقباط المهجر غير مقبول، ونحن في التاريخ من أقدم الشعوب في تاريخ الهجرة.

وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن هجرة الأقباط في مصر بدأ في الخمسينات، والأمر مرتبط بالأزمات التي مر بها الوطن، بداية من ثورة 52، وقوانين التأميم التي كانت جائرة على البعض، والبعض خرج من أجل العمل.

وتابع أن أقباط المهجر بين مليون ونصف و2 مليون، وكلها إحصائيات تقريبية، لأن الأقباط في الخارج لا يذهبون للكنائس.

وأكد أن كل طفل قبطي يولد يعمد من أجل ممارسة طقسه القبطي، وتخرج له شهادة من الكنيسة بأنه تم تعميده، ومن خلال الشهادة تجرى إحصائية للأعداد، وعندما يتزوج يجب أن يكون معروفًا أنه تعمد، مؤكدًا أن عدد الأقباط حوالي 15 مليون.
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