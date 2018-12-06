البابا تواضروس: المعارضة ليس لها وجود رسمي في الكنيسة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتعامل بمنطلق "أبوي" مع أي معارضة، موضحًا أن المعارضة ليس لها وجود رسمي في الكنيسة.



وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن الكثير الذين لهم رأي أخر، تكون الصورة منقوصة لديهم، ونتيجة لعدم إطلاعهم على الحقيقة يحدث لديهم غضب، والجهات الإعلامية المسؤولة عن الصورة المغلوطة للأوضاع في مصر للأقباط في الخارج.



وتابع أن الرئيس السيسي يسافر كل سنة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتزامن كانت زيارته الرعوية للولايات المتحدة، مضيفًا: "أنا كنت سأذهب في 2017، ولكن اعتذرت، وذهبت العام الجاري، والبرنامج كان مزدحمًا"، مضيفًا أنه "أرسل بعض الأساقفة للترحيب بالرئيس السيسي أثناء زيارته لأمريكا، ولا يوجد أي تعارض بين الزيارتين".

