ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:08 م
كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star
طباعة
عمرو عادل
 
كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star

تقدم "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال، والتي تقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بقمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "بريميرليج" على ملعب أولد ترفورد.
ويدخل مانشستر اللقاء بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وعينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعويض تعادله مع ساوثهامتون في الجولة الماضية.
وفي المقابل يدخل أرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على توتنهام بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الماضية، ليواصل عروضه الإيجابية.

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع بـ30 نقطة 
وفيما يلي التشكيل النتوقع لـ"مانشستر يونايتد":
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
خط الدفاع: سمالينج – فيل جونز – دارميان – دالوت.
الوسط: ماتيتش – هيريرا وفيلايني.
الهجوم: مارسيال – لينجارد ولوكاكو.
كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star


والتشكيل المتوقع لـ"أرسنال":
حراسة المرمى: لينو.
الدفاع: هولدينج – سوكراتيس – كولاسيناتش – بيليرين.
الوسط: توريرا – جويندوزي وارون رامسي.
الهجوم: اوباميانج – مخيتاريان واليكساندر لاكازيت.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star




المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة مانشسيتر يونايتد كورة ستار كورة بث مباشر مانشستر يونايتد وأرسنال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
0
x
20:00
1
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 9:20:03 PM