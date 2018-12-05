كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star





تقدم "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال، والتي تقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بقمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "بريميرليج" على ملعب أولد ترفورد.

ويدخل مانشستر اللقاء بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وعينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعويض تعادله مع ساوثهامتون في الجولة الماضية.

وفي المقابل يدخل أرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على توتنهام بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الماضية، ليواصل عروضه الإيجابية.





ويقع مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع بـ30 نقطة

وفيما يلي التشكيل النتوقع لـ"مانشستر يونايتد":

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سمالينج – فيل جونز – دارميان – دالوت.

الوسط: ماتيتش – هيريرا وفيلايني.

الهجوم: مارسيال – لينجارد ولوكاكو.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star







والتشكيل المتوقع لـ"أرسنال":

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: هولدينج – سوكراتيس – كولاسيناتش – بيليرين.

الوسط: توريرا – جويندوزي وارون رامسي.

الهجوم: اوباميانج – مخيتاريان واليكساندر لاكازيت.





كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء.. kora star









